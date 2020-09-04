Семь картин Николая Рериха передадут в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Семь картин Николая Рериха передадут из Сербии в Петербург / Фото: Администрация Ленобласти

Сразу семь выдающихся полотен известного художника Николая Рериха передадут в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В пятницу, 4 сентября 2020 года, заместитель министра культуры Алла Манилова после встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко рассказала, что полотна привезут из Сербии, с которой уже достигнута договоренность. Взамен братская республика получит страницу Мирославова Евангелия, которая хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

- Юридически у нас все готово, мы очень рассчитываем на то, что такой обмен культурными ценностями высочайшего уровня произойдет до конца этого года, - подчеркнула Алла Манилова.

Отмечается, что Министерство культуры приняло решение не забирать работы мастера в Москву, а передать их Петербургу и Ленинградской области – Изваре и музею-институту Рериха. Известно, что среди картин будут две «Снегурочки» и «Деревня Берендея».