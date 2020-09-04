Музей академика Дмитрия Лихачева появится в Ленинградской области

В Ленинградской области создадут музей Дмитрия Лихачева / Фото: Администрация Ленобласти

В Ленинградской области появится музей выдающегося филолога, культуролога, автора фундаментальных трудов по истории русской литературы Дмитрия Лихачева. Как рассказала в пятницу, 4 сентября 2020 года, замминистра культуры РФ Алла Манилова на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, инициатива поступила от внучки академика тележурналиста Зинаиды Курбатовой.

- Министерство культуры готово взять опеку над созданием музея, если такова воля родственников. Сегодня были проведены предварительные переговоры с главой региона о поиске места для музе, - приводит слова Маниловой администрация Ленобласти.

Отмечается, что возможным местом расположения музея может стать усадьба в парке Монрепо в Выборге.

Дмитрий Сергеевич Лихачев родился в 1906 году в Петербурге, там же скончался 30 сентября 1999 года. За его плечами сотни трудов об истории, литературе и искусстве, которые внесли значительный вклад в развитие изучения древнерусской культуры.