Объем закупок у малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга резко вырос

Крупные заказчики увеличили объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Крупные заказчики стали все больше заглядываться на предприятия малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга. Объем закупок уже вырос почти на 30 млрд рублей. В еще незавершившемся 2020 году этот показатель превысил 220 млрд рублей, тогда как в 2019 году – дотянул только до 194 млрд рублей.

- В числе лидеров крупнейших заказчиков по объему закупок у субъектов МСП стали: ОАО «РЖД», ПАО «Россети Ленэнерго», ОАО «НИТИ «Прогресс», ФГУП «Росморпорт», ПАО «Ростелеком». Чаще всего закупки следующие: строительные работы, электрооборудование, компьютерное и оптическое оборудование, услуги по ремонту и монтажу машин и другие, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что власти Санкт-Петербурга пообещали не вводить тотальные запреты на работу бизнеса в случае появления второй волны коронавируса. Смольный признается, что меняют подход в ситуации с распространением COVID-19.