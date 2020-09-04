Каждый десятый петербуржец не заплатил за проезд в транспорте при отсутствии кондуктора

Почти 1,5 тысячи "зайцев" поймали в общественном транспорте Санкт-Петербурга за экспериментальный месяц без кондукторов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный огласил итоги экспериментального месяца работы общественного транспорта без кондукторов в Санкт-Петербурге. Напомним, что «подопытными кроликами» были только три маршрута: автобусные 85 и 143, а также троллейбусный 23. В итоге контроллерам, которые периодично заходили в транспорт, попались почти 1,5 тысячи «зайцев».

- Бригады «ревизоров» проверяли пассажиров больше тысячи раз. В целом, горожане ответственно подходят к обязанности по самостоятельной оплате проезда – 90% пассажиров на маршрутах, работающих в тестовом режиме без кондуктора, своевременно приобретают билеты, - рассказывает глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Эксперимент продлится до конца сентября. При этом контролеры не штрафуют безбилетников, а ограничиваются предупреждением. Еще из любопытного – в выходные дни «зайцев» гораздо больше, чем в будни.