Стоимость льготного питания в школах Санкт-Петербурга подорожает в 2021 году

В Санкт-Петербурге подорожает стоимость льготного питания в 2021 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по образованию Санкт-Петербурга опубликовал постановление о новых ценах на льготное питание в городских школах в 2021 году. По традиции, стоимость еды вновь возрастет. Однако пока что документ проходит антикоррупционную экспертизу. Чтобы он вступил в силу, его затем должен подписать губернатор, но только после рассмотрения в ЗакСобрании.

- Установить стоимость питания в государственных образовательных учреждениях на 2021 год: завтрака в размере 63 рублей (вместо 61 рубля в 2020-м – Прим.Ред.), обед в размере 110 рублей (вместо 106 рублей), а также комплексного обеда в размере 173 рублей (вместо 167). Контроль за выполнением постановления возлагается на вице-губернатора Потехину И.П., - гласит постановление, опубликованное на сайте Смольного.

Напомним, с 1 сентября 2020 года все ученики младших классов школ Северной столицы получают бесплатное питание.