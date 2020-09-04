Прицеп задавил водителя «Нивы» на трассе в Ленобласти

Прицеп влетел в водителя "Нивы" на трассе "Россия". Фото: vk.com/dorinspb

Прицеп задавил водителя «Нивы» на трассе «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области. Все произошло на 651-м километре федеральной дороги. Причиной аварии, по предварительной информации, оказалось решение водителя «Форда Транзит» ехать по трассе с превышением скорости. Внезапно перед автофургоном оказалась «Нива» с прицепом. Вовремя затормозить не вышло.

"Форд" также пострадал, но его владелец уцелел. Фото: vk.com/dorinspb

- 53-летний водитель отечественной легковушки остановился на обочине вышел из транспорта. В этот момент 37-летний мужчина, управлявший автофургоном «Форд» совершил наезд на «Ниву» с прицепом. В результате столкновения прицеп отбросило на владельца легковушки. Медики скорой помощи, приехавшие на место происшествия, срочно госпитализировали пострадавшего в больницу. У него тяжелые травмы, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фотографии с места ДТП появились в группе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Судя по снимкам, серьезные повреждения получили оба транспорта. При этом водитель «Форда» не пострадал.