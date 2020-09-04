СКА победил «Нефтехимик» со счетом 2:1, но огорчил Брагина

СКА победил "Нефтехимик" со счетом 2:1 в первом матче регулярки КХЛ сезона 2020/2021. Фото: Олег ЗОЛОТО

СКА начал регулярный чемпионат КХЛ сезона 2020/2021 c победы над «Нефтехимиком» в гостях. Встреча закончилась со счетом 2:1. Сначала две шайбы забили именно армейцы Санкт-Петербурга, отличились Игорь Ожиганов и Антон Бурдасов в первом и втором периоде соответственно. Хозяева смогли ответить только в середине третьего тайма благодаря Александру Кучерявенко.

Новый главный тренер СКА, именитый Валерий Брагин победе остался рад, но признался, что претензий у него к игре команды пока гораздо больше, чем положительных эмоций.

- Моментами играли неплохо. Против нас играли молодые ребята, которые действовали раскрепощенно, играли боевито. Поэтому пришлось не просто. А проблемы есть, но будем их подчищать, - сообщил Брагин журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Также наставник СКА отметил, что малочисленность зрителей на стадионе из-за пандемии коронавируса на хоккей не повлияла.

- Самое главное, что чемпионат возобновился, и я желаю всем удачи, - подытожил Брагин.