Погода 5 сентября в Санкт-Петербурге: Небольшие дожди и тепло

Небольшие дожди и умеренное тепло заглянут в Петербург 5 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Осень еще не вступила в полную силу в Санкт-Петербурге. В субботу, 5 сентября 2020 года, в городе на Неве ожидается теплая погода с небольшими дождями. Солнце периодически будет выглядывать из-за облаков, радуя горожан своими нежными лучами. Тем не менее, одеваться лучше потеплее.

- Северная столица останется на периферии обширного циклона, расположившегося над Скандинавией. Его стараниями сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем воздух в Петербурге прогреется до комфортных 20-22 градусов тепла, по Ленинградской области плюс 18-23 градуса. Ветер теплый, юго-западный 4-9 метров в секунду.

В воскресенье, 6 сентября, уже будет попрохладнее - 18-20 градусов тепла, днем также пройдут кратковременные дожди.