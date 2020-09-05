Двух человек выкинуло из машины во время жесткого ДТП на КАД

Водителя и пассажира выбросило из машины при жестком ДТП на КАД Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла в ночь на субботу, 5 сентября 2020 года, на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге недалеко от Вантового моста. Около 2 часов 10 минут на внешнем кольце автомобиль "Фольксваген Пассат" врезался на скорости в отбойник. От удара два человека - водить и пассажир - вылетели из салона и разбились об асфальт.

- Все произошло перед моими глазами, - рассказал в социальной сети очевидец. - Они вылетели из дверей, так как были не пристегнуты. Еще и бухие.

По рассказу свидетеля, от удара двигатель автомобиля выкинуло на трассу. До приезда скорой помощи мужчина нащупал пульс у обоих мужчин, однако когда врачи прибыли на место, водитель уже скончался. Пассажира госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По данным УГИБДД, за рулем автомобиля находится 39-летний мужчина, который не справился с управлением. Личность пассажира пока не установлена. Проводится проверка.