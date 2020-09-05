Более 22 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 22 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Так, по данным Смольного на субботу, 5 сентября 2020 года, за сутки более 22 тысяч человек прошли обследование на наличие инфекции. Результаты тестирования станут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22276 человек. Под медицинским наблюдением находится 896 человек. Из них 2 - в обсерваторе, 894 - контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.

Тем временем, официально в Петербурге коронавирус был подтвержден уже у 37 620 человек, при этом полностью выздоровели 26 290 пациентов. Жертвами инфекции стали 2 522 человека.

Напомним, что ранее Минздрав России одобрил препарат от коронавируса, разработанный в Петербурге. Лекарство получило название «Илсира».