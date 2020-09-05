В Ленобласти разыскивают извращенца, показывающего член маленьким девочкам

В Ленобласти разыскивают лысого эксгибициониста Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Выборгского района Ленинградской области пожаловались на извращенца, который показывает на улице половой член маленьким детям. В пятницу, 4 сентября 2020 года, в полицию обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что видела лысого мужчину, ошивающегося рядом со школой.

- По словам заявительницы, около четырех часов дня она была в гостях у родственников в доме 8 по Садовой улице в поселке Рощино. Выйдя из парадной, она увидела мужчину лет 40-ка, который постоянно шевелил сумкой. Позже ей позвонила сестра и рассказала, что видела как этот человек отодвинул сумку и показал маленьким девочкам член, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девочки, которым было лет по 8, увидев обнаженный половой орган, разбежались.

После этого же мужчину видели в кустах напротив школы. Он сидел на корточках с приспущенными штанами.

Сейчас полиция разыскивает извращенца. Известно, что он лысый, был одет в красную футболку, на плече черная сумка, которой он прикрывал "хозяйство".