Женщину задержали по подозрению в убийстве матери в Санкт-Петербурге

В Петербургу задержана гражданка, подозреваемая в убийстве собственной матери Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге вечером в пятницу, 4 сентября 2020 года, полиция задержала 43-летнюю женщину, жительницу дома 23/20 поо Кондратьевскому проспекту в Калининском районе. Петербурженка подозревается в том, что она зарезала собственную мать, с которой жила в одной квартире.

- Днем ранее, 3 сентября, в квартире на Кондратьевском был обнаружен труп 65-летней женщины. При первом осмотре внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тело было направлено в морг для осмотра. Там в результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть пенсионерки наступила в результате колото-резаного проникающего ранения передней брюшной стенки.

Подозрение в убийстве пало на дочь женщины. Сейчас она задержана. Полиция выясняет обстоятельства, а также мотивы преступления.