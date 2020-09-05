Мистическое облако заметили в небе над Санкт-Петербургом

Мистическое облако появилось в небе над Петербургом

Необычное облако заметили в небе над Санкт-Петербургом. Утром в субботу, 5 сентября 2020 года, жительница города опубликовала в социальной сети фотографии, сделанные рядом с мостом Бетанкура. Женщина крайне удивилась увиденному. Облако овальной формы повисло над городом словно НЛО.

- Друзья, это облако? - спросила петербурженка в соцсети.

Петербуржцы предположили, что это НЛО, либо "Газпром Арена" взмыла в небо Фото: СОЦСЕТИ

Однако пользователи сети ее вопрос всерьез не восприняли и стали подшучивать, предлагая разные мистические варианты.

- Это крыша "Зенит Арены", бакланы принесли, - пошутил один из горожан.

- Это точно не облако. Не бывает таких ровных облаков. Это либо НЛО, либо испытание новой секретной технологии, - предположил другой.

Другие предположили, что мистическое облако - мираж, отражение станции метро "Горьковская" в небе.

- Не обращайте внимания на негатив. Желаю вам хорошего настроения и легкого дня, - заступился за девушку один из комментаторов. - Редко увидишь такую форму облака, как и хороших людей в комментариях.