Лучших учителей 2020 года наградят в Санкт-Петербурге

Лучшие учителя и руководители образовательных учреждений Санкт-Петербурга получат премии за 2020 год Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге лучшие учителя и руководители образовательных учреждений получат премии за 2020 год. В субботу, 5 сентября 2020 года, губернатор Александр Беглов провел совещание с членами правительства по вопросам возобновления работы учреждений образования в очном режиме.

- Пусть в этом году линейка была не для всех классов – праздник состоялся. В школу пошли 62 тысячи первоклассников. Бесплатные горячие завтраки, в соответствии с поручением Президента, получают все ученики начальной школы. В целом мы получили хорошие отзывы о начале учебного года. Надо продолжать также активно работать, - сказал Александр Беглов.

Также градоначальник подписал постановления о присуждении премий лучшим руководителям образовательных учреждений и лучшим учителям школ. Премиями награждены 10 лучших руководителей государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Размер премии – 200 тысяч рублей каждая. Такую же сумму получат 30 лучших учителей школ.