Жесткое ДТП с "перевертышем" произошло на КАД в Санкт-Петербурге

Жесткое ДТП с "перевертышем" произошло на КАД 5 сентября
Фото: СОЦСЕТИ
Страшная авария произошла на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга днем в субботу, 5 сентября 2020 года. Около часа дня на внутренней стороне КАД у съезда на проспект Обуховской Оборны перевернулся автомобиль. По словам очевидцев, ДТП случилось из-за того, что машину "подрезал" другой участник движения.
- Я это все видела, передо мной все было, до сих пор трясет всю. Трое человек, мужчина, женщина и ребенок, все живые, но это ужас, - эмоционально рассказала в социальной сети очевидица.
В машине находились три человека - мужчина, женщина и ребенок
Фото: СОЦСЕТИ
Также она добавила, что водитель пострадавшего авто не виноват, его "подрезала" другая черная машина.
В итоге водитель потерял управление и автомобиль перевернулся, жестко приземлившись на крышу.
Сейчас на месте ДТП работаю спасательные службы. О состоянии пострадавших ничего не известны. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.