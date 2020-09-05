Жесткое ДТП с "перевертышем" произошло на КАД в Санкт-Петербурге

Жесткое ДТП с "перевертышем" произошло на КАД 5 сентября Фото: СОЦСЕТИ

Страшная авария произошла на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга днем в субботу, 5 сентября 2020 года. Около часа дня на внутренней стороне КАД у съезда на проспект Обуховской Оборны перевернулся автомобиль. По словам очевидцев, ДТП случилось из-за того, что машину "подрезал" другой участник движения.

- Я это все видела, передо мной все было, до сих пор трясет всю. Трое человек, мужчина, женщина и ребенок, все живые, но это ужас, - эмоционально рассказала в социальной сети очевидица.

В машине находились три человека - мужчина, женщина и ребенок Фото: СОЦСЕТИ

Также она добавила, что водитель пострадавшего авто не виноват, его "подрезала" другая черная машина.

В итоге водитель потерял управление и автомобиль перевернулся, жестко приземлившись на крышу.

Сейчас на месте ДТП работаю спасательные службы. О состоянии пострадавших ничего не известны. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.