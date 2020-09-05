Движение на развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат на два дня

На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Внимание, автомобилисты. В Санкт-Петербурге на развязке Кольцевой автодороги с Пулковским шоссе на два дня с 5 сентября 2020 года ограничат пропускную способность одного из съездов. На данном участке ведутся ремонтные работы по восстановлению деформационного шва.

- В связи с производством работ по ремонту щебеночно-мастичного деформационного шва в период с 5 по 7 сентября 2020 года будет перекрыта половина проезжей части на съезде с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Место работ будет огорожено, вокруг установлены предупреждающие знаки и водоналивные барьеры.

Работы на съезде будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части съезда, затем на другой