Отец и сын до полусмерти избили психически больного родственника в Ленинградской области

Двое мужчин избили психически больного родственника в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Двое мужчин до полусмерти избили психически больного родственника в Ленинградской области. Вечером в пятницу, 4 сентября 2020 года, в больницу был госпитализирован 50-летний житель деревни Бурково Бокситогорского района. Он находился в тяжелом состоянии, с переломом черепа и травмой мозга. Позже ночью в полицию с повинной пришел 69-летний родственник мужчины.

- 69-летний житель города Тихвин рассказала, что вечером 3 сентября вместе со своим 43-летним сыном по просьбе родственников отправился проведать психически неуравновешенного мужчину. Но когда они пришли, тот стал нападать и избивать гостей. Тогда отец и сын избили в ответ больного и ушли домой, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Отца полиция задержала и отправила в изолятор временного содержания. Его сына с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

По факту возбудили уголовное дело. Проверка продолжается.