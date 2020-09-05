Пьяная компания убила 18-летнего парня, задевшего плечом их машину в Санкт-Петербурге

В Петербурге разыскивают парня, которого 11 лет назад избили и сбросили в канаву в Шушарах Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла похищение и убийство 11-летней давности 18-летнего парня из Шушар. 2 сентября 2020 года правоохранители задержали одного из причастных к преступлению. Тот в свою очередь сдал товарищей, с которыми он это совершил. Трагедия произошла в ночь на 12 ноября 2009 года.

- Задержанный 40-летний мужчина рассказал, что 12 ноября 2009 года около двух ночи он выпивал с двумя друзьями в припаркованном возле дома 7 по Колпинскому шоссе автомобиле "Форд Транзит". В этот момент мимо проходил пьяный 18-летний парень, который задел плечом машину, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Пьяным мужчинам это не понравились. Они прицепились к парню, начался конфликт, в результате которого юношу затолкали в машину, вывезли в район сельскохозяйственных полей, расположенных вдоль Детскосельского шоссе. Там один из них избил руками и ногами парня, после чего троица сбросила его в канаву и уехала.

4 сентября полиция задержала еще двоих участников похищения - 37-летнего и 35-летнего мужчину, который и избивал парня. По факту возбуждено уголовное дело. Тело пропавшего молодого человека все еще ищут.