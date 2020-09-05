Брошенного мамой лосенка спасают в Санкт-Петербурге

В Петербурге спасают лосенка, брошенного мамой в лесу / Фото: "Велес"

Активисты из Санкт-Петербурга спасают жизнь лосенка, которого бросила мама. В пятницу, 4 сентября 2020 года, в реабилитационном центре для диких животных "Велес" рассказали о том, что к ним попал малыш, который перестал ходить и есть. Лосенка, которого назвали Гоша, нашли в Псковской области. Лосиха бросила его, уйдя со вторым малышом. Лосенка подобрали добрые люди, однако состояние его здоровья сильно ухудшилось.

- Все было хорошо, внезапно перестал вставать, обращались к ветеринарам, кололи, капали, через 10 дней стал вставать, переходить с места на место, но, большую часть времени лежал, потом снова слег совсем, ест, хоть и плохо, ветеринары разводят руками, диагностику провести возможности нет, - рассказали в "Велесе".

Гошу бережно перевезли из Псковской области в Петербург / Фото: "Велес"

Не зная, что делать, люди решили обратиться в петербургский центр, активисты которого сразу же приехали. Осмотрев животное, поняли, что случай неординарный, сразу диагноз не поставить, да и наблюдение постоянное нужно.

Сейчас Гоша уже в Петербурге. Что именно с ним происходит, пока не известно. Но заботливые волонтеры продолжают бороться за жизнь малыша.