Пассажир такси вышел из машины и сбил велосипедиста на Невском проспекте

Велосипедист врезался в дверь такси на Невском проспекте Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге велосипедист попал в больницу, когда перед ним неожиданно открылась дверь машины. Вечером в субботу, 5 сентября 2020 года, парень ехал по Невскому проспекту. Напротив торгового центра "Стокман" неожиданно затормозил автомобиль такси "Тойота Камри" и оттуда вышел пассажир". Велосипедист среагировать не успел и влетел в дверь.

- Пассажиры такси решили красиво выйти с машины, распахнув калитки, торпедировав велосипедиста в ограждение. У него болит ручка и ножка, у "Камри" тоже царапины, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Велосипедисту вызвали скорую помощь, которая госпитализировала парня в больницу. Какие травмы получил парень официально не известно.

На данный момент такси ожидает сотрудников ГИБДД. На Невском проспекте занята крайняя правая полоса, предназначенная для общественного транспорта.