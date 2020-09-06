Погода на 6 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге: дождливо, но тепло

Над Петербургом пройдут небольшие дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербург накрыла осенняя погода. Первое воскресенье сентября началось с мелкого дождика. И судя по прогнозам синоптиков, без зонта горожанам лучше не выходить из дома - осадки еще останутся в Северной столице. Как сообщает Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 6 сентября ожидаются кратковременные дожди и облачность. Зато в городе пока будет довольно тепло: воздух прогреется от +17 до +19 градусов. Не будет в выходной и сильного ветра, он ожидается умеренным. А вот метеозависимых людям стоит быть внимательными: атмосферное давление в течение дня будет хоть и слабо, но повышаться.

Продолжатся небольшие дожди и в ночь на понедельник, 7 сентября. Температура воздуха в темное время суток упадет до +11...+13. Погода в начале рабочей недели не сильно изменится: могут пройти дожди, ветер также будет умеренным, а атмосферное давление будет повышаться. Столбик термометра в понедельник покажется от +16 до +18 градусов тепла.