Останки 470 красноармейцев захоронят у деревни Мишкино в Ленобласти

Останки более 400 красноармейцев захоронят в Тосненском районе Ленобласти. Фото: Архив "КП"

В Ленинградской области в ближайшее время пройдет открытие воинского мемориала, где захоронят останки 470 солдат и офицеров, которые обнаружили во время поисковых работ. Все красноармейцы служили в 45-й гвардейской стрелковой дивизии. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

- Мероприятия пройдут на месте обнаружения братских захоронений - урочища Чернышово у деревни Мишкино Тосненского района Ленинградской области, - отметили в пресс-службе ЗВО.

На траурной церемонии в Ленобласти будут присутствовать родственники погибших воинов. Вместе с военнослужащими гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии они возложат цветы и венки к подножию мемориала и почтят память бойцов минутой молчания.

Захоронение у Мишкино обнаружили во время совместных работ военнослужащих и поисковых отрядов области в рамках акции «Вахта памяти-2020».