Школу в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Петербурге эвакуировали школу из-за ложного сообщения о минировании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Накануне, 5 сентября, в одной из школ Санкт-Петербурга было неспокойно из-за ложного сообщения о заминировании. Письмо пришло на электронную почту УФСБ России по городу и области, сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. Речь в нем шла о школе №35. На место тут ж прибыли специалисты, а из учебного заведения пришлось вывести во время эвакуации 285 человек. Все произошло в двенадцатом часу дня.

После обследования школы, к счастью, никаких взрывчатых веществ или взрывных устройств там не обнаружили. В учебном заведении вернулись к привычным делам. А вот материалы после случившего уже направили в Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и области. К слову, адрес почтового ящика, с которого пришло ложное сообщение, правоохранителям известен, а вот его расположение еще предстоит выяснить.