Еще 192 случая коронавируса выявили в Санкт-Петербурге за сутки

В Петербурге 192 новых случая коронавируса за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За последние сутки в России зафиксировали 5195 новых случаев коронавируса. Из них на Петербург пришлось 192. Так, общее число заболевших за все время пандемии в городе составило 37 812 человек. Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из тех счастливчиков, кого за последние 24 часа выписали после коронавируса, оказались 75 человек. Всего в Северной столице за все время выздоровело 26365 пациентов. К сожалению, не обошлись сутки без новых зарегистрированных смертей – еще 10 человек скончались с COVID-19 в диагнозе. Таким образом, общее число летальных исходов в Петербурге составило 2 532 случаев.

Что касается Ленинградской области, там за сутки выявили еще 35 новых заболевших коронавирусом. Всего – 7013 человек с таким диагнозом за все время.