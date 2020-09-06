Почти 18 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

В Петербурге протестировали на коронавирус больше 17 тысяч человек за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге продолжают тестировать на коронавирус горожан. Так, за последние сутки на наличие COVID-19 обследовали 17891 человек. Такие данные на утро воскресенья, 6 сентября, передает оперативный штаб.

Сейчас под медицинским наблюдением в Северной столице находятся 616 человек. Из них двое – в обсерваторе, а 614 зарегистрированы как контактные с заболевшими. За последние сутки в Петербурге выявили еще 192 случая коронавируса.

Так, общее число заболевших в городе за все время пандемии составило 37 812. Выписали за сутки еще 75 человек, скончались еще 10. Всего количество летальных исходов с COVID-19 в городе составляет 2 532. Напомним, накануне стало известно, что август 2020 года в Петербурге побил рекорд по смертям за последние 10 лет. Что касается коронавируса, от него за последний месяц лета в города скончались 378 человек.