Больше 1 млн рублей украли у пенсионерки в Санкт-Петербурге, пока она была на даче

У пенсионерки в Петербурге вынесли из квартиры больше 1 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Крупную кражу в Московском районе Петербурга расследует полиция. Заявление поступило от 52-летней женщины. Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, она сообщила, что с 1 по 5 сентября была на даче, и в это время в ее квартиру проник вор – судя по всему, подобрав ключи к двери. Дома она недосчиталась 15 тысяч рублей, 13,4 тысяч долларов США, а также обнаружила пропажу ювелирных изделий.

Сумму ущерба оценили в 1 147 200 рублей. Отмечается, что квартира не была оборудована сигнализацией, а видеонаблюдения на прилегающей территории к дому нет. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В квартире они уже провели обследование и изъяли следы рук и обуви предполагаемого злоумышленника.