Перестрелка из-за миллиона рублей произошла в Московском районе Санкт-Петербурга

В Петербурге произошла стрельба в Московском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге расследуют разбойное нападение в Московском районе. Оно произошло накануне, 5 сентября, на стройплощадке на Московском шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером в субботу петербуржцы услышали выстрелы и обратились в полицию. На месте правоохранители выяснили, что на стройплощадке пятеро неизвестных мужчин напали на 32-летнего прораба и 33-летнего рабочего. После чего украли сумку с миллионом рублей, которые принадлежали строительной компании.

- Прораб и рабочий предприняли попытку задержать нападавших, но по ним произвели несколько выстрелов из травматического пистолета, в результате чего один из них получил легкую травму ноги, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

С места злоумышленники скрылись на автомобили «Дэу Нексия». Уже возбуждено уголовное дело по статье о разбое, а полиция уже ищет пятерых мужчин.