Рассекреченные боевые документы Ленинградского фронта показали в Санкт-Петербурге

В Петербурге презентовали рассекреченные боевые документы Ленинградского фронта. Фото: Пресс-служба ЗВО.

Приказы, карты с боевой обстановкой, доклады – эти и другие уникальные документы презентовали в Петербурге в Военной исторической библиотеке Генштаба Вооруженных Сил. Выставка, посвященная окончанию Второй Мировой войны, открылась накануне, 5 сентября. Там впервые представлены документы Ленинградского фронта, с которых снят гриф секретности. Об этом сообщает пресс-служба Западного Военного округа.

На открытие выставки были приглашены ветераны, военные историки, представители библиотечного сообщества Петербурга. Кстати, обнародованные документы и материалы вошли в пятый том сборника «Ленинград. Война. Блокада», который также представили на выставке. Новая книга рассказывает о печати в блокадном Ленинграде первой карты Берлина, о работе радио в осажденном городе, и создании первых мемориалов, посвященных обороне города.

- Выставка боевых документов и издание сборника поможет ветеранам в активной военно-патриотической работе, проводимой среди молодежи, - отметил на выставке командовавший с 1996 по 2005 год войсками Ленинградского военного округа генерал армии Валентин Бобрышев.