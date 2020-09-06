Туман ожидается в Ленинградской области в понедельник

Водителей предупреждают о тумане в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС предупреждает жителей Ленинградской области о туманах, которые накроют отдельные районы уже в ночь на понедельник, 7 сентября. Утром из-за таких погодных условий ситуация на дорогах может стать напряженной, поэтому водителей просят быть внимательными за рулем.

По данным Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 сентября в 47 регионе будет облачная с прояснениями погода. И ночью, и днем в большинстве районов ожидаются небольшие дожди. Кроме того, может подняться ветер: ночью скорость составит от 2 до 5 метров в секунду. А днем усилится до 4-9 метров секунду.

Несмотря на пасмурную погоду, температура воздуха остается умеренно теплой. Днем 7 сентября столбик термометра покажет от +14 до +19 градусов. Ночью, уже, конечно, заметно похолодание: от +7 до +13 градусов.