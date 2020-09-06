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Фреска с Довлатовым появилась во дворе на Рубинштейна в Санкт-Петербурге

Портрет писателя художник разместил на электрощитке
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге появилась урбанфреска с Довлатовым.

В Петербурге появилась урбанфреска с Довлатовым.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В одном из дворов на улице Рубинштейна появился портрет Сергея Довлатова. И не случайно: 3 сентября был день рождения писателя, ему исполнилось бы 79 лет. А в выходные, 5 и 6 сентября, в Петербурге по традиции проходит посвященный ему фестиваль «День Д» с лекциями, экскурсиями и спектаклями. Именно к мероприятию и приурочили портрет.

Портрет писателя появился на улице Рубинштейна.

Портрет писателя появился на улице Рубинштейна.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге проходит фестиваль "День Д", посвященный писателю.

В Петербурге проходит фестиваль "День Д", посвященный писателю.

Фото: Артем КИЛЬКИН