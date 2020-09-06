Фреска с Довлатовым появилась во дворе на Рубинштейна в Санкт-Петербурге

В Петербурге появилась урбанфреска с Довлатовым. Фото: Артем КИЛЬКИН

В одном из дворов на улице Рубинштейна появился портрет Сергея Довлатова. И не случайно: 3 сентября был день рождения писателя, ему исполнилось бы 79 лет. А в выходные, 5 и 6 сентября, в Петербурге по традиции проходит посвященный ему фестиваль «День Д» с лекциями, экскурсиями и спектаклями. Именно к мероприятию и приурочили портрет.

Портрет писателя появился на улице Рубинштейна. Фото: Артем КИЛЬКИН