Фреска с Довлатовым появилась во дворе на Рубинштейна в Санкт-Петербурге

В Петербурге появилась урбанфреска с Довлатовым.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В одном из дворов на улице Рубинштейна появился портрет Сергея Довлатова. И не случайно: 3 сентября был день рождения писателя, ему исполнилось бы 79 лет. А в выходные, 5 и 6 сентября, в Петербурге по традиции проходит посвященный ему фестиваль «День Д» с лекциями, экскурсиями и спектаклями. Именно к мероприятию и приурочили портрет.
Портрет писателя появился на улице Рубинштейна.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Петербурге проходит фестиваль "День Д", посвященный писателю.
Фото: Артем КИЛЬКИН