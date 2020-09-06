Ленинградский зоопарк изменит режим работы с 8 сентября

Ленинградский зоопарк меняет режим работы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ленинградский зоопарк в сентябре изменит свой привычный режим работы. Об этом посетителей предупреждают на официальной страницу зоопарка в соцсети. Закрываться «царство животных» будет на час раньше обычного. Изменения вступят в силу уже на следующей неделе.

Так, со вторника, 8 сентября, Ленинградский зоопарк будет работать в режиме с 10:00 утра до 19:00 вечера. Петербуржцам и гостям города также напомнили, что кассы, как и всегда, будут закрываться на час раньше. А значит, теперь билет можно будет приобрести до 18:00.

Напомним, что Ленинградский зоопарк – один из старейших в России. А в прошедшем августе он отметил 155-летний юбилей. За всю историю зоопарк закрывался для горожан только один раз – в страшную блокадную зиму 1941-1942 годов.