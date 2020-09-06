Часть ограды пропала с набережной Мойки в Санкт-Петербурге

Кусок ограды исчез с набережной Мойки. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В районе дома №69 на набережной Мойки в Петербурге «исчез» фрагмент чугунной ограды. Фотографиями с дырой поделились горожане в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

- На набережной реки Мойки таинственным образом испарился кусок ограждения. Местные жители возмущались, что нет никаких ограничительных знаков и ограждений, - подписали кадры в соцсети.

Петербуржцы заметили отсутствие ограждения. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

- Аварий в указанном месте зафиксировано не было, поэтому куда делось чугунное ограждение, не понятно, - отметил автор поста.

Кроме того, петербуржцы заметили, что пропала, судя по всему, не только кусок ограды на набережной, но и гранитная тумба, которая соединяет ее части.