Семью умершей 80-летней пенсионерки подозревают в убийстве в Колпино

Родственников умершей пенсионерки в Колпино подозревают в убийстве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одной из квартир города Колпино накануне, 5 сентября, сотрудники скорой помощи обнаружили труп 80-летней пожилой женщины в собственной квартире. Об этом они сообщили в полицию. Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, у пенсионерки зафиксировали гематому левой лобной области, а также рваную рану левой ушной раковины.

Все это похоже на следы насильственной смерти, поэтому родственников пенсионерки полицейские задержали. Это ее 53-летняя дочь в состоянии алкогольного опьянения со своим 64-летним мужем, а также еще один 36-летний зять. Теперь причины смерти пенсионерки предстоит выяснить специалистам. Сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.