Иномарка сбила школьницу на переходе в Санкт-Петербурге

Иномарка сбила девочку на переходе в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В воскресенье, 6 сентября, в Петербурге автомобиль сбил ребенка. Об этом сообщают в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте». Все произошло около 15 часов дня в Приморском районе на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы.

По предварительной информации, сбитым пешеходом оказалась 12-летняя девочка. Иномарка «Рено» наехала на ребенка, который перебегал проезжую часть на регулируемом переходе, причем, на зеленый сигнал светофора. По предварительным данным, за рулем авто находилась женщина. Девочке на месте потребовалась срочная медицинская помощь - за ней приехала реанимация. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали.