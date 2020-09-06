Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с небольших дождей

В понедельник, 7 сентября, в Петербурге будет небольшой дождь. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В понедельник, 7 сентября, в Петербурге продолжатся дожди. И хотя синоптики обещают небольшие осадки, зонтик забывать все же не стоит. Кроме того, днем может подняться небольшой ветер. Как сообщают в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в первый рабочий день составит +17...+19 градусов.

В ночь на вторник, 8 сентября, дождей не обещают. Столбик термометра опустится от +11 до +9 градусов. А вот днем осадки в городе все же ожидаются. Вместе с ними – умеренный ветер. Зато сильного похолодания не предвидится. Днем во вторник температура воздуха составит от +16 до +18 градусов. Метеочувствительным горожанам стоит знать, что во вторник также будет понижаться атмосферное давление.