Автобус и легковушка столкнулись у ОКея на Петергофском шоссе

ДТП произошло на Петергофском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Пассажирский автобус и легковая машина столкнулись утром в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Утренняя авария создала проблемы в движении машинам, едущим по улице Доблести и Петергофскому шоссе. Именно на из пересечении и случилась авария.

- Автобус с легковой столкнулись на перекрестке , на Петергофском шоссе в сторону Стрельны у ОКея, - сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В соцсетях свидетели столкновения утверждают, что автобус проехал на красный свет, после чего в него влетела «Лада Калина». От удара сам автобус выехал на газон и снес несколько секций забора.

По предварительным данным, автобус не рейсовый, а заказной - для развозки персонала. На месте аварии работают наряды ГИБДД и медики скорой помощи. Официальных сведений о пострадавших пока не поступало.