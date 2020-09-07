«Зенит-2» со счетом 6:0 разгромил дубль московского «Локомотива»

Дубль "Зенита" разгромил столичный клуб "Локомотив-Казанка". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Зенит-2», возглавляемый Вячеславом Радимовым, неожиданно крупно обыграл дубль московского «Локомотива». Матч против «Локомотива-Казанки» закончился с разгромным счетом 6:0 в пользу петербуржцев.

- Счет в игре был открыт уже на второй минуте: Станислав Крапухин получил пас из глубины, вышел один на один и забил — 1:0, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

На 17-й минуте все тот же Карпухин забил второй мяч в ворота железнодорожников. А вскоре он оформил хет-трик, забив третий гол с пенальти.

Еще через три минуты москвичи вновь сфолили в своей штрафной на игроке «Зенита». 11-метровый удар реализовал Никита Симдянкин -4:0. А «добили» гостей Владимир Масальский (77-я минута) и Александр Еловских (90+1).

После этой победы у «Зенита-2» стало пять очков в пяти играх. Команда Вячеслава Радимова занимает десятое место из шестнадцати в группе 2 Второго футбольного дивизиона России.