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Подвал жилого дома горел ночью на Автовской улице

Пожарные работали на месте ЧП около часа
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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На Автовской улице горел подвал жилого дома.

На Автовской улице горел подвал жилого дома.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ночной пожар разбудил 7 сентября жителей одного из домов по Автовской улице. Через полтора часа после полуночи они почуяли дым, идущий из подвала и набрали 112. К месту происшествия тут же прибыли пожарные.

- В 01:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, Автовская улица дом 14, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасатели быстро выяснили, что в подвале здания горит мусор. Впрочем, площадь возгорания оказалась небольшой - всего шесть квадратных метров. Огонь быстро потушили и провели осмотр помещения.

В 02:20 пожар был официально ликвидирован, а пострадавших обнаружено не было. Всего на месте происшествия работали две единицы техники и 10 человек личного состава петербургского управления МЧС. Причины инцидента установят пожарные дознаватели.

ЧП