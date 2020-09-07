Дожди и до +18 градусов обещают в понедельник, 7 сентября, в Санкт-Петербурге

В понедельник в Петербурге возможны дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Летняя погода, пусть и с дождями, все еще не отпускает Петербург. Днем в городе еще достаточно тепло - можно гулять в одной футболке, а вот по утрам дыхание осени уже дает о себе знать - без куртки холодно. Так будет и в наступивший понедельник.

- 7 сентября ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха утром +12...+14, днем +17...+19 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 9:00 утра в Петербурге ясно. Температура воздуха составляет +13,6 градуса, дует слабый юго-западный ветер. Давление: 760,6 мм ртутного столба, влажность: 83%.

Что касается погоды на ближайшие дни, то она также будет немного пасмурной. Днем во вторник и среду возможны небольшие дожди, а воздух будет прогреваться до +16...+18 градусов.