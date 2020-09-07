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Происшествия

Пьяный мигрант на угнанном микроавтобусе гонял по Васильевскому острову

Нарушителя, который устроил несколько ДТП, ждет депортация
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Мигрант гонял по Васильевскому острову на чужой "Газели". Фото: vk.com/dorinspb

Мигрант гонял по Васильевскому острову на чужой "Газели". Фото: vk.com/dorinspb

Нетрезвый уроженец Узбекистана взял чужой микроавтобус, чтобы покататься и попал в несколько ДТП. Итогом покатушек стала встреча с полицией, протоколы и ближайшая депортация на родину.

- Инспекторы ДПС, совместно с бдительными горожанами задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения, - пишет паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Василеостровскому району.

Сам инцидент произошел около девяти часов вечера в минувшее воскресенье, когда употребивший спиртное мигрант решил развлечься. Мужчина сел за руль пассажирской «Газели», хоть и не имел нужной категории в правах, после чего поехал кататься.

Он не тормозил после совершенных ДТП продолжал гонять по Васильевскому острову. На углу с 9-й линией его остановил патруль ДПС. На мигранта составили несколько протоколов и отправили трезветь. Даже если он избежит наказания за угон, то от депортации на родину мужчина точно не отвертится.

ДТП