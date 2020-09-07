Человек умер на концерте Земфиры в Санкт-Петербурге

На петербургском концерте "Земфиры" умер человек. Фото: Евгения ГУСЕВА

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга выясняют причины и обстоятельства смерти мужчины, который умер на концерте певицы Земфиры, проходившем в пространстве «Севкабель Порт» вечером 6 сентября. По предварительным данным, погибшему было 63 года.

- Во время выступления мужчине стало плохо, - пишут «Невские новости».

Человека вынесли из толпы и вызвали ему врачей. Приехавшие реаниматологи несколько минут пытались «завести» сердце пациента, но он скончался прямо в машине скорой помощи.

По информации СМИ, мужчина, которого звали Александром, мог быть не поклонником Земфиры, пришедшим на ее концерт, а работником «Севкабель Порта». При этом официальной информации от ГУ МВД и прочих ведомств не поступало. А о происшествии сообщили очевидцы ЧП, оказавшиеся вечером воскресенья на мероприятии.

Точные обстоятельства трагедии установит доследственная проверка.