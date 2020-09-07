Почти 13 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Почти 13 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В понедельник утром, 7 сентября 2020 года, Смольный вновь отчитался о ходе обследования населения на наличие коронавируса. Так, за последние сутки почти 13 тысяч человек в Санкт-Петербурге сдали анализы. Такая массовость помогает как можно быстрей выявить заболевших и начать их лечение.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12995 человек. Под медицинским наблюдением находится 281 человек. Из них 2 - в обсерваторе, 279 - контактные, - рассказали в администрации города.

С начала сентября число новых заболевших каждый день увеличивается. Так, на минувшей неделе количество зараженных за сутки превысило 190 человек впервые за три месяца.

По последним данным, за все время пандемии в Петербурге было выявлено почти 38 тысяч зараженных, из них более 26 тысяч выздоровели и больше 2,5 тысяч скончались.