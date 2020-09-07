"Макдональдс" затопил станцию метро "Площадь Александра Невского" в Санкт-Петербурге

Вестибюль станции «Площадь Александра Невского» затопило из-за прорванной трубы Фото: СОЦСЕТИ

В вестибюле станции метро "Площадь Александра Невского" вечером в воскресенье, 6 сентября 2020 года, случился потоп. С потолка начала просачиваться вода, капать на пол из-за чего пассажирам пришлось ходить по лужам. Об инцидент они сообщили в социальных сетях.

- Сегодня вечером пассажиры метро на станции "Площадь Александра Невского" хлюпали по лужам. С потолка капала вода. Виной тому послужила лопнувшая труба в "Макдональдс", - сообщает группа "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

Причиной стала коммунальная авария.

Несмотря на потоп, вестибюль метро не закрылся, а работал в обычном режиме. Сотрудники метрополитена оперативно приступили к уборке воды.

Петербургский метрополитен периодически подтапливает. Но чаще всего причиной становятся летние ливни. Так, в июне после грозы пассажиры столкнулись с "реками" в переходах на Невском проспекте и "дождем" в вестибюле "Автово".