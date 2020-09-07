Жесткие пробки сковали Санкт-Петербург утром 7 сентября 2020 года

Обзор пробок на утро 7 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новая неделя в Санкт-Петербурге традиционно началась с пробок. Утром в понедельник, 7 сентября 2020 года, в общем загруженность дорог в городе оценивается в 7 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно в это время. "КП-Петербург" подготовил обзор утренних пробок.

- Наиболее загруженными магистралями утром 7 сентября оказались: проспект Славы - Народная улица к Московскому (9 баллов), Гражданский проспект в центр (8 баллов), Пискаревский проспект в центр (8 баллов), - сообщает сервис "Яндекс".

Также нехарактерно плотное движение образовалось на Ленинском проспекте в сторону Маршала Жукова, а также на Приморском проспекте в строну центра. Пробки оцениваются в 7 баллов.

Традиционно стоит КАД: на внешней стороне пробка в 13,4 километров от реки Новая до поста ГИБДД, на внутреннем кольце в районе Вантового моста от реки Оккервиль до проспекта Обуховской Обороны.

К 11:30 часам ситуация на дорогах немного улучшилась. Ожидается, что пробки в ближайшие 3 часа останутся на уровне 4 баллов, а с 15 часов начнут расти и к 16 часам достигнут пика в 5 баллов.