Гигантская статуя появилась во дворе Эрмитажа

У Эрмитажа появился огромный "будда". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Огромная статуя появилась во дворе Государственного Эрмитажа. С 9 сентября здесь открывается первая в России выставка самого известного китайского художника современности Чжана Хуаня и одно из его произведений смонтировали на улице перед входом в музей.

- Экспозиция состоит из художественных произведений нескольких серий, выполненных в разных техниках, и насчитывает более тридцати произведений, многие из которых созданы специально для этой выставки под впечатлением от посещения Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Сама статуя, которую установили в рамках выставки, называется «Эрмитажный будда». Ее начали монтировать в минувшие выходные и завершили работы к понедельнику.

- Теперь официально: «Карлоту» Жауме Пленсы в Большом дворе Зимнего дворца сменил «Эрмитажныи Будда», - сообщил в своем Инстаграме завотделом современного искусства музея Дмитрий Озерков.

Билеты на выставку «Чжан Хуань. В пепле истории» уже можно купить. Экспозиция доступна для посещения до 8 ноября.