За сутки в Санкт-Петербурге не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса впервые в сентябре

В Петербурге за сутки не зафиксировали новых смертей от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки, 6 сентября 2020 года, не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Об этом говорят данные оперативного штаба России по COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге не было смертей от коронавируса. За все время эпидемии в городе от инфекции скончались 2 532 человека, - говорится в данных оперштаба.

Такой случай в городе зафиксирован впервые за сентябрь. Всего с начала осени в Северной столице скончались уже 111 человек. Больше всего смертей было подтверждено 3 сентября, тогда умерли сразу 22 человека.

Надо отметить, что нулевой показатель смертности от коронавируса был зафиксирован еще 31 августа.

На данный момент за все время эпидемии COVID-19 в городе на Неве общее число заболевших составило 38 008 человек, из них за последние сутки статистику пополнили 196 горожан. Полностью выздоровели 26 430 пациентов