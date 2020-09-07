Обиженная петербурженка обвинила бывшего любовника в изнасиловании 9-летней дочери

Женщина обвинила бывшего сожителя в насилии над дочерью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Приморского района Петербурга обвинила бывшего сожителя в том, что он долгое время совершал развратные действия в отношении ее 9-летней дочери. Сам мужчина уверен, что это месть за расставание.

- Мужчина 1973 года рождения самостоятельно прибыл в полицию, где пояснил, что экс-подруга намеренно обратилась с заведомо ложным сообщением в связи с длительным бытовым конфликтом, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

Дабы доказать свою невиновность, петербуржец согласился пройти проверку на детекторе лжи. По результатам тестирования на полиграфе будет принято решение о возбуждении уголовного дела. А вот в отношении мужчины или его бывшей сожительницы - станет известно позднее.

Пока что мужчину обязали явкой в полицию, если его вина подтвердится, то наказанием за развращение малолетних может быть срок в несколько лет тюрьмы.