Главврач поликлиники отделался предупреждением после вспышки заражения коронавирусом среди сотрудников в Санкт-Петербурге

В Петербурге главврач больницы, где заразились пять медиков, отделался предупреждением Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Невский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 7 сентября 2020 года, привлек к административной ответственности главного врача городской поликлиники № 94 Невского района. Из-за нарушения санитарных правил в медучреждении произошла вспышка коронавируса, заболели пять человек.

- В поликлинике заразились коронавирусом две медсестры, два участковых врача-терапевта и один рентгенолог. Причиной возникновения которого стало в том числе невыполнение предписания Роспотребнадзора, - рассказали в пресс-службе судов Петербурга.

Санитарно-эпидемиологическое расследование показало, что в холлах 2,3 и 4 этажей, а также в одном из кабинетов не проводилось обеззараживание воздуха.

На суде главврач пояснил, что с протоколом согласен и вину признает. Суд назначил наказание в виде предупреждения.