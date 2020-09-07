Мигрант пытался подкупить пограничника в Ивангороде

Чтобы избежать мелкого штрафа, мигрант попытался дать взятку пограничнику. Фото: УФСБ по СПб и ЛО

В неприятную историю попал уроженец одной из стран СНГ, который попытался дать взятку пограничнику. 2 сентября мужчину без необходимых разрешающих документов задержали в Ивангороде и он решил «подмазать» инспектора, чтобы не отвечать перед законом.

- Лично положил на стол денежные средства в размере 1500 рублей, предложив их сотруднику Пограничного управления для обеспечения беспрепятственного проезда к месту следования, - сообщает пресс-служба петербургского управления Погранслужбы ФСБ России.

Инспектор денег не взял, а вместо этого позвонил в полицию. Приехавшие стражи порядка задержали мигранта и завели на него уголовное дело за попытку мелкого взяточничества. По ней иностранцу грозит от крупного штрафа в 200 тысяч рублей до года лишения свободы.

Отметим, что за нарушение пограничного режима, который действует в Ивангороде, мигранту грозил протокол всего на 500-1000 рублей.