Полицейские вытянули катер с людьми, севший на мель на Морском канале в Санкт-Петербурге

Полицейские спасли катер, севший на мель в Санкт-Петербурге Фото: принтскрин видео.

Сотрудники дорожной полиции помогли пассажирам катера выбраться из акватории Морского канала в Санкт-Петербурге, где их судно село на мель. В понедельник, 7 сентября 2020 года, правоохранители рассказали, что группу людей, застрявших на судне, заметили у одного из островов. Катер потерял ход, а судно прибило к берегу.

- Находясь в непосредственной близости от севшего на мель катера, транспортные полицейские перекинули швартовочную веревку гражданам, которые закрепили ее на судне, - рассказали в управлении на транспорте МВД.

Как только все узлы были хорошо завязаны, полицейский катер начал буксировать, вытащил судно с мели и оттащил его подальше от берега.

Оказалось, что петербуржцы приехали на остров отдохнуть. Но из-за сильного ветра у их катера сорвало кормовой якорь, в результате чего судно село на мель. Из пассажиров никто не пострадал.